Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter-Roma, poi Vlahovic e Di María

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 1° ottobre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

GAZZETTA DELLO SPORT

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 1° ottobre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Roma, partita delle ore 18:00 di oggi a 'San Siro'. I nerazzurri di Simone Inzaghi devono recuperare i punti persi in campionato, ma i giallorossi di José Mourinho hanno intenzione di complicare i piani dei padroni di casa. In alto, sotto la testata, si parla del rilancio di Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, in occasione della sfida di domani contro il Bologna. Spazio, poi, al Milan, che giocherà questa sera (ore 20:45) ad Empoli. Il tecnico rossonero Stefano Pioli punta forte su Charles De Ketelaere: il belga sta studiando da big. L'altro anticipo di giornata, ore 15:00, è quello tra il Napoli di Luciano Spalletti e il Torino di Ivan Jurić: duello a distanza tra il georgiano Khvicha Kvaratskhelia e il russo Aleksey Miranchuk.

CORRIERE DELLO SPORT

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 1° ottobre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Roma di oggi pomeriggio alle ore 18:00. Uno dei temi centrali della partita di 'San Siro' è il ritorno di José Mourinho in casa dei nerazzurri, laddove vinse il Triplete nel 2010. Potrebbe essere proprio lui, in caso di una vittoria della Roma, a complicare i piani di Simone Inzaghi, alla disperata ricerca di punti dopo un avvio zoppicante in campionato. Alle ore 15:00 il Napoli affronta al 'Maradona' il Torino e Luciano Spalletti, tecnico azzurro, in attacco opterà per una staffetta tra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Spazio, poi, anche al Milan, che questa sera (ore 20:45) sarà di scena al 'Castellani' di Empoli. Per Stefano Pioli, tecnico rossonero, Charles De Ketelaere è un campione. Domani sera, invece, in occasione di Juventus-Bologna, la 'Vecchia Signora' si affiderà alla coppia serba Filip Kostić-Dušan Vlahović. Chiosa con l'estero: 6 gol e 8 assist nelle ultime 11 gare per Lionel Messi al PSG; il club, ora, pensa di allungargli il contratto fino al 2025. In Premier League, invece, oggi debutto di Roberto De Zerbi sulla panchina del Brighton.

TUTTOSPORT

Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 1° ottobre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. In particolare di Dušan Vlahović e Ángel Di María. Il primo, infatti, piace molto al PSG in vista della prossima stagione. Ma ora è concentrato sui bianconeri: vuole segnare tanti gol e vincere lo Scudetto. Il secondo, che punta giocare in Champions League vista la squalifica di due turni in Serie A, dichiara di sentirsi importante a Torino, come a casa. Resterà oltre il 30 giugno 2023? In alto, sotto la testata, la presentazione di Napoli-Torino di oggi alle ore 15:00: i granata di Ivan Jurić recuperano il fantasista russo Aleksey Miranchuk. In basso, invece, spazio alle parole di Simone Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Roma ed all'esordio di Roberto De Zerbi in Premier League: per lui, un Liverpool-Brighton tutto da vivere.