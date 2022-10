Empoli-Milan, niente Kjaer: ci sarà Kalulu dal primo minuto con Tomori

Notizia dell'ultimo minuto per quanto riguarda la formazione del Milan in vista della partita contro l'Empoli di Serie A. Gioca Pierre Kalulu

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Empoli-Milan, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. Sembravano esserci pochi dubbi sulla formazione rossonera, ma c'è una novità importante che riguarda il pacchetto arretrato. Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano su 'Sky Sport' al centro della difesa non ci sarà Simon Kjaer, dato per favorito per una maglia da titolare, ma Pierre Kalulu. Per il resto undici già fatto per Stefano Pioli: ecco la probabile formazione.