Empoli-Milan, Pioli affida la riscossa a Tomori, Tonali e De Ketelaere

Stefano Pioli, per Empoli-Milan di questa sera, punta forte sull'asse dorsale della squadra, che parte dall'inglese e finisce con il belga

Daniele Triolo

Questa sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Castellani' si disputerà Empoli-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023. Il Diavolo di Stefano Pioli, dopo la pausa del campionato per le Nazionali, vuole tornare al successo dopo lo stop interno (1-2) patito contro il Napoli a 'San Siro' prima del rompete le righe.

I rossoneri arriveranno, però, al match con assenze importanti. Tra i pali, per esempio, mancherà Mike Maignan (lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro). In difesa, è out Theo Hernández (stiramento del muscolo lungo dell'adduttore destro). Al loro posto, per Empoli-Milan, Pioli si affiderà al portiere rumeno Ciprian Tătărușanu ed al terzino sinistro franco-senegalese Fodé Ballo-Touré.

Alla lista degli indisponibili, che già comprendeva Alessandro Florenzi, Zlatan Ibrahimović e Divock Origi, si è aggiunto, poi, in mattinata anche Junior Messias (risentimento al polpaccio destro). A chi si affiderà, quindi, Pioli, per cercare di sbancare il 'Castellani' e di tornare, dunque, con il bottino pieno dalla tana della squadra di Paolo Zanetti? 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola suggerisce tre nomi. Quelli di Fikayo Tomori, Sandro Tonali e Charles De Ketelaere.

Tomori sarà il ministro della difesa rossonera. Convocato da Gareth Southgate, Commissario Tecnico dell'Inghilterra, per le partite di Nations League contro Italia e Germania, non è sceso in campo nella prima ed è stato rimandato a casa nella seconda. Tonali, al contrario, ha saltato le partite in Nations League con l'Italia per un piccolo problema muscolare smaltito, poi, con il passare dei giorni a Milanello. Si è allenato in gruppo ed è pronto per giocare stasera.

Al suo fianco, un altro italiano: Tommaso Pobega. L'ex Toro consentirà a Ismaël Bennacer di rifiatare un po' in panchina. Infine, De Ketelaere. Nelle sue prime sette gare in Serie A, non ha mai tirato nello specchio della porta. Pioli lo difende, lo vede in miglioramento, pensa che potrà diventare un campione. A lui, però, ora si chiede una notte da grande 'numero 10'. Il belga non segna da aprile e quale migliore occasione di quella odierna per sbloccarsi finalmente in maglia rossonera? Milan, ha parlato Krunic: ecco la sua intervista integrale >>>