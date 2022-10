Empoli-Milan, out Messias: le condizioni del brasiliano | PM News

Junior Messias, esterno offensivo brasiliano, non sarà disponibile per Empoli-Milan di questa sera al 'Castellani'. Ecco spiegato il motivo

Junior Messias, esterno offensivo brasiliano, non sarà disponibile per Empoli-Milan di questa sera al 'Castellani'. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il numero 30 rossonero non partirà per la Toscana con la squadra per via di un risentimento al polpaccio destro.