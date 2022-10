Empoli-Milan, le probabili formazioni: un dubbio a testa per i tecnici

Ecco le probabili formazioni di Empoli-Milan , partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023 , in programma stasera, ore 20:45 , allo stadio 'Castellani', secondo i quotidiani sportivi in edicola questa mattina.

QUI EMPOLI - Indisponibili i difensori Ardian Ismajli e Lorenzo Tonelli , assente anche il centrocampista Jean-Daniel Akpa-Akpro , l' Empoli di P aolo Zanetti dovrebbe presentarsi in campo con il consolidato 4-3-1-2 . Unico dubbio a centrocampo, in cabina di regia, dove c'è un ballottaggio tra Răzvan Marin e Alberto Grassi . Il croato Marko Pjaca , da trequartista, proverà ad accendere le due punte, Sam Lammers e Martín Satriano .

QUI MILAN - Mister Stefano Pioli è alle prese con due assenze pesanti, entrambe in difesa. Fuori causa Mike Maignan e Theo Hernández; dentro, al loro, posto, Ciprian Tătărușanu tra i pali e Fodé Ballo-Touré nel ruolo di terzino sinistro della difesa a quattro. Nel cuore della retroguardia, l'unico dubbio è sul compagno di reparto di Fikayo Tomori: ballottaggio tra Pierre Kalulu e Simon Kjær. In mediana c'è Tommaso Pobega, sulla trequarti giocherà Alexis Saelemaekers con Charles De Ketelaere e Rafael Leão. In panchina si rivede Ante Rebić.