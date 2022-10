Empoli-Milan, torna Leao: con lui tutta un’altra musica | Serie A News

Rafael Leao, attaccante del Milan, tornerà in campo questa sera ad Empoli, in occasione della trasferta dei rossoneri di Stefano Pioli allo stadio 'Castellani'. Leao, infatti, ha scontato il suo turno di squalifica in Serie A contro il Napoli e, come evidenziato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, la convinzione che filtra a Milanello è che il Diavolo, con il suo numero 17 in campo, non avrebbe perso contro i partenopei.