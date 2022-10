Empoli-Milan, ballottaggio in difesa tra Kalulu e Kjaer | Serie A News

Mister Stefano Pioli ha un solo dubbio di formazione per quanto riguarda Empoli-Milan , partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023 , in programma questa sera, alle ore 20:45 , allo stadio 'Castellani'.

Un dubbio che riguarda la difesa. Reparto, tra l'altro, già falcidiato dalle assenze per questa insidiosa trasferta in terra toscana, giacché mancheranno Mike Maignan (lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro) e Theo Hernández (stiramento del muscolo lungo adduttore destro). Al loro posto, Ciprian Tătărușanu e Fodé Ballo-Touré .

Il dubbio di Pioli riguarda il compagno di reparto da affiancare a Fikayo Tomori nel cuore della retroguardia rossonera. L'inglese, che non è sceso in campo con la propria Nazionale nei due impegni di Nations League contro Italia e Germania, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, sarà al 100% in campo.