Di nuovo in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo: per l'Under 23 del Diavolo una partita molto complessa. Alle 18:00 la sfida contro il Chievo Verona guidato da Marco Didu. I gialloblù sono tra le favorite per la promozione diretta in Serie C, nonostante una stagione buona, ma non esaltante. Il Chievo arriva alla sfida con 34 punti ed è al momento secondo nel gruppo B della Serie D, a 5 punti dalla copolista Folgore. Ultima partita del Chievo lo 0-0 contro la Casatese. Ufficiale da pochi giorni un colpo di mercato eccezionale ovvero Douglas Costa, ex giocatore di Juventus e Bayern Monaco.
Chievo-Milan Futuro 0-3 di Serie D in diretta: doppietta di Chaka Traorè su rigore! | LIVE NEWS
Il Milan Futuro di Oddo continua con la sua stagione per dare minuti importanti ai giovani rossoneri in rampo di lancio: al momento il Diavolo è quinto e arriva dalla sconfitta interno contro il Pavia. Prima del recente KO, il Milan Futuro stava viaggiando con sei risultati utili consecutivi. Segui con Pianeta Milan il LIVE di Chievo-Milan Futuro, che si giocherà allo stadio 'Sinergy Stadium'.
Finisce qui il primo tempo tra Chievo e Milan Futuro. Parziale di 0-3 grazie ai gol di Sala e la doppietta d Chaka Traorè.
Vengono annunciati due minuti di recupero.
GOL MILAN FUTURO!!
Rossoneri che calano il tris su calcio di rigore segnato da Chaka Traorè, a quota due gol nella serata di oggi. Rigore guadagnato da Karaca.
GOL MILAN FUTURO!!
Il raddoppio rossonero è arrivato grazie alla botta da fuori di Sala, complice anche l'errore del portiere Tosi. Rossoneri partiti molto forte.
Primo ammonito della gara il capitano del Chievo Uggè.
OCCASIONE MILAN FUTURO. Chaka Traoré prova il destro dal limite, parato da Tosi.
GOL MILAN FUTURO!!
Subito vantaggio rossonero con Chaka Traorè, bravo a finalizzare col destro un cross dalla destra di Castiello.
Sono da poco ufficiali le formazioni per Chievo-Milan Futuro, 20^ giornata del campionato Serie D. Ecco le scelte di Didu e Oddo.
CHIEVO VERONA: Tosi, Pisano, Sbampato, Uggè (C), Polenghi, Prandini, Jassey, Bortolussi, De Cerchio, Paloschi, D'Este. A disposizione: Costantino, Siega, Napoli, Campatelli, Trillò, Zuddas, Baschirotto, Napoletano, Turano. Allenatore: Marco Didu
MILAN FUTURO: Pittarella, Cappelletti, Karaca, Eletu, Zukic, Vladimirov, Ossola, Sala, Castiello, Sardo, Traorè. A disposizione: Bouyer, Colombo, Nolli, Borsani, Branca, Domnitei, Scotti, Asanji, Sia. Allenatore: Massimo Oddo
