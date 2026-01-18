Di nuovo in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo : per l'Under 23 del Diavolo una partita molto complessa. Alle 18:00 la sfida contro il Chievo Verona guidato da Marco Didu. I gialloblù sono tra le favorite per la promozione diretta in Serie C, nonostante una stagione buona, ma non esaltante. Il Chievo arriva alla sfida con 34 punti ed è al momento secondo nel gruppo B della Serie D, a 5 punti dalla copolista Folgore. Ultima partita del Chievo lo 0-0 contro la Casatese. Ufficiale da pochi giorni un colpo di mercato eccezionale ovvero Douglas Costa , ex giocatore di Juventus e Bayern Monaco.

Il Milan Futuro di Oddo continua con la sua stagione per dare minuti importanti ai giovani rossoneri in rampo di lancio: al momento il Diavolo è quinto e arriva dalla sconfitta interno contro il Pavia. Prima del recente KO, il Milan Futuro stava viaggiando con sei risultati utili consecutivi. Segui con Pianeta Milan il LIVE di Chievo-Milan Futuro, che si giocherà allo stadio 'Sinergy Stadium'.