Milan Futuro sconfitto in casa. Il Pavia passa 0-1 grazie a Poesio

Dopo la vittoria esterna convincente sulla Leon nel turno scorso (0-3 a Vimercate), alla formazione di Oddo è mancata lucidità negli ultimi metri di campo. Occasioni importanti sono capitate, tra primo e secondo tempo, sui piedi di Domniței, Cappelletti e Asanji. Il prossimo impegno della formazione di Oddo è in programma per la prossima domenica, in casa del Chievo Verona. Una sfida di alta classifica, alle 14.30.
LA CRONACA—
Inizio di partita sostanzialmente equilibrato, i rossoneri (in maglia bianca) provano a fare gioco mentre il Pavia chiude gli spazi, con un baricentro molto basso. Il predominio territoriale porta alle prime conclusioni verso la mezz'ora: al 27' Borsani rientra sul destro e calcia centrale dopo una bella azione personale, mentre al 38' Domniței guida un contropiede promettente ma calcia poi senza creare pericoli. Nel finale di tempo il Pavia trova il gol con Poesio, che con il mancino batte Pittarella sfruttando al meglio una ripartenza.
LEGGI ANCHE: Milan, tra rinnovi e mercato: Maignan vicino, Pulisic in agenda. Loftus-cheek via? Le ultime
Al rientro dall'intervallo, Oddo prova subito la carta Traorè, al rientro dall'infortunio. Al 56' Pittarella compie un bell'intervento su Nucera, prima che riparta il forcing offensivo di Milan Futuro. Al 60' Eletu prova il sinistro da fuori, forte ma di poco alto sopra la traversa. Molti cross dalle fasce, con Cappelletti e Borsani molto attivi: entra anche Magrassi e aumenta il peso offensivo. All'82' Asanji trova un'ottima sponda di testa ma Concina salva tutto. Nel finale, Cappelletti da fuori al volo chiama Bifulco alla grande parata. Finisce così.
© RIPRODUZIONE RISERVATA