Milan Futuro sconfitto in casa. Il Pavia passa 0-1 grazie a Poesio

Dopo la vittoria esterna convincente sulla Leon nel turno scorso (0-3 a Vimercate), alla formazione di Oddo è mancata lucidità negli ultimi metri di campo. Occasioni importanti sono capitate, tra primo e secondo tempo, sui piedi di Domniței, Cappelletti e Asanji. Il prossimo impegno della formazione di Oddo è in programma per la prossima domenica, in casa del Chievo Verona. Una sfida di alta classifica, alle 14.30.