MILAN FUTURO

Il Milan Futuro cade in casa: il Pavia vince 0-1. Ecco il resoconto del match

Milan Futuro sconfitto in casa. Il Pavia passa 0-1 grazie a Poesio
Dopo la bella vittoria con la Leon, il Milan Futuro perde in casa contro il Pavia. Al 'Felice Chinetti' termina 0-1. Ecco un resoconto del match dei ragazzi di Massimo Oddo
Il Milan Futuro non riesce a dare continuità al netto successo arrivato contro la Leon. Nella giornata di oggi, la squadra di Massimo Oddo ha perso 0-1 contro il Pavia di Antonio Filippini. Per gli ospiti, il gol dei tre punti è stato siglato da Poesio. Dopo questa sconfitta, il Milan Futuro scende al quinto posto nel girone B del campionato di Serie D 2025/26. La prossima sarà uno scontro diretto con il Chievo Verona, attualmente terzo a + 3 sui rossoneri. La giusta occasione per piazzare un colpo importante in ottica playoff. Ecco, di seguito, un resoconto del match dal sito ufficiale del club rossonero.

Milan Futuro-Pavia: brutta sconfitta per i rossoneri

(Fonte acmilan.com) - Sconfitta casalinga per Milan Futuro nella 19ª giornata di Serie D. Al Chinetti di Solbiate Arno finisce 1-0 per il Pavia, con la rete decisiva dell'esperto Poesio, segnata al 43' della prima frazione, a pochi istanti dall'intervallo. Un risultato bugiardo per i rossoneri di Oddo che, specialmente nella ripresa, hanno costruito diverse occasioni senza trovare però la via della rete. Esordio per Jacopo Sardo, arrivato in settimana e subentrato nella ripresa.

Dopo la vittoria esterna convincente sulla Leon nel turno scorso (0-3 a Vimercate), alla formazione di Oddo è mancata lucidità negli ultimi metri di campo. Occasioni importanti sono capitate, tra primo e secondo tempo, sui piedi di Domniței, Cappelletti e Asanji. Il prossimo impegno della formazione di Oddo è in programma per la prossima domenica, in casa del Chievo Verona. Una sfida di alta classifica, alle 14.30.

LA CRONACA

Inizio di partita sostanzialmente equilibrato, i rossoneri (in maglia bianca) provano a fare gioco mentre il Pavia chiude gli spazi, con un baricentro molto basso. Il predominio territoriale porta alle prime conclusioni verso la mezz'ora: al 27' Borsani rientra sul destro e calcia centrale dopo una bella azione personale, mentre al 38' Domniței guida un contropiede promettente ma calcia poi senza creare pericoli. Nel finale di tempo il Pavia trova il gol con Poesio, che con il mancino batte Pittarella sfruttando al meglio una ripartenza.

LEGGI ANCHE: Milan, tra rinnovi e mercato: Maignan vicino, Pulisic in agenda. Loftus-cheek via? Le ultime

Al rientro dall'intervallo, Oddo prova subito la carta Traorè, al rientro dall'infortunio. Al 56' Pittarella compie un bell'intervento su Nucera, prima che riparta il forcing offensivo di Milan Futuro. Al 60' Eletu prova il sinistro da fuori, forte ma di poco alto sopra la traversa. Molti cross dalle fasce, con Cappelletti e Borsani molto attivi: entra anche Magrassi e aumenta il peso offensivo. All'82' Asanji trova un'ottima sponda di testa ma Concina salva tutto. Nel finale, Cappelletti da fuori al volo chiama Bifulco alla grande parata. Finisce così. 

