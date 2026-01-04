PIANETAMILAN i nostri video Milan Futuro, Oddo: “Partita equilibrata. Noi siamo stati un po’ più cinici”
Milan Futuro, Oddo: “Partita equilibrata. Noi siamo stati un po’ più cinici”
Al termine del match tra Leon e Milan Futuro, terminato 3-0 per i rossoneri, l'allenatore Massimo Oddo, ha rilasciato delle dichiarazioni
Il Milan Futuro torna in campo e lo fa nel migliore dei modi: 3-0 in trasferta al Leon. Al termine del match, l'allenatore dei rossoneri Massimo Oddo ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla partita