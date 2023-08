Calciomercato Milan – Pellegrino, visite mediche in corso | LIVE NEWS

Marco Pellegrino si unisce al Milan in questo calciomercato estivo. La sua prima giornata rossonera, dalle visite alla firma, nel nostro LIVE

Dopo Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero, Christian Pulisic, Tijjani Reijnders, Noah Okafor, Samuel Chukwueze e Yunus Musah, il Milan piazzerà il suo nono colpo di calciomercato con Marco Pellegrino. Il difensore argentino, classe 2002, giunto ieri sera all'aeroporto di Linate Prime a Milano, arriva per circa 5,5 milioni di euro bonus inclusi dal Club Atlético Platense, squadra con cui aveva debuttato da qualche mese in prima squadra. Segui, dunque, la sua prima giornata rossonera, dalle visite mediche del mattino fino alla firma del contratto con il Diavolo nel pomeriggio. Tutti i nostri aggiornamenti minuto per minuto!