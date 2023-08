Calciomercato – Le news su Alexis Sánchez, Pellegrino e Zapata | VIDEO

Alexis Sánchez, Marco Pellegrino e Duván Zapata: tre sudamericani al centro delle notizie di calciomercato su Inter, Milan e Roma. Il video

Alexis Sánchez (svincolato), Marco Pellegrino (Club Atlético Platense) e Duván Zapata (Atalanta) sono tra i protagonisti delle cronache di calciomercato degli ultimi giorni. L'attaccante cileno vuole tornare all'Inter dopo una stagione trascorsa nell'Olympique Marsiglia; prima, però, i nerazzurri devono cedere Joaquín 'Tucu' Correa. Il difensore argentino firmerà oggi per cinque anni con il Milan. Infine, l'attaccante colombiano potrebbe restare in Serie A, trasferendosi, però, nella Roma di José Mourinho. Il video con le news su di loro, ma non soltanto, dalla redazione di 'GazzettaTV'