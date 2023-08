VIDEO – Pellegrino lascia Casa Milan: “Sono felice. Forza Milan” | PM News

Marco Pellegrino, difensore centrale in procinto di unirsi ai rossoneri, ha lasciato Casa Milan dopo la firma sul contratto

Marco Pellegrino si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo l'iter delle visite mediche in mattinata, il difensore centrale si prepara per vestire ufficialmente la maglia rossonera. Nel video l'argentino lascia Casa Milan. Ora si attende il comunicato ufficiale del club