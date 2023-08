Calciomercato Milan – Oggi è il giorno di Pellegrino: visite e firma

I quotidiani sportivi oggi in edicola hanno ricordato come il nono colpo in entrata del Milan in questo calciomercato estivo sarà Marco Pellegrino. Il difensore centrale argentino, classe 2002, è sbarcato ieri sera alle ore 22:25 all'aeroporto di Linate, a Milano. Questa mattina, sosterrà le visite mediche presso la clinica 'La Madonnina'.