Calciomercato Milan – Acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE NEWS

Il calciomercato estivo vede il Milan protagonista, in entrata ed in uscita, anche ad agosto! Ecco il LIVE con tutte le news sui rossoneri

+++ CALCIOMERCATO MILAN LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++

ORE 12:00 - IL FENERBAHCE NON MOLLA KRUNIC

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha parlato sul proprio profilo Twitter della trattativa tra il Milan e il Fenerbahçe per Rade Krunic

ORE 11:23 - IL GIOVANE CAPONE VA IN CROAZIA

Come riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Milan cede il giovane attaccante Andre Capone all'NK Varazdin

ORE 9:45 - OCCHIO AL WEST HAM PER EKITIKE

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla anche del calciomercato del Milan. I rossoneri sarebbero alla ricerca di Hugo Ekitike

L'edizione odierna di Tuttosport parla anche del calciomercato del Milan. I rossoneri sarebbero ancora alla ricerca del vice Olivier Giroud

ORE 8:00 - EKITIKE LA PRIMA SCELTA

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del calciomercato del Milan e dei nomi per l'attacco. Resta in piedi Hugo Ekitike del PSG

ORE 7:45 - TAREMI ANCORA POSSIBILE

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato del Milan. Resta viva l'ipotesi di Taremi, punta del Porto

ORE 7:30 - LE ULTIME SU UN POSSIBILE OBIETTIVO

In questa ultima fase del calciomercato estivo il Milan potrebbe prendere un nuovo centrocampista. Le ultime novità da Alfredo Pedullà

Così com'è stato per luglio, il calciomercato estivo vede il Milan protagonista, in entrata ed in uscita, anche durante questo mese di agosto. C'è ancora tanto da fare, infatti, per sfoltire prima e ritoccare poi la rosa di mister Stefano Pioli. Ecco quanto fatto finora dai rossoneri.

ACQUISTI: Marco Sportiello (p, svincolato); Álex Jiménez (d, Real Madrid - prestito); Mattia Caldara (d, Spezia - fine prestito); Ruben Loftus-Cheek (c, Chelsea - 20 milioni di euro); Yunus Musah (c, Valencia - 20 milioni di euro); Tijjani Reijnders (c, AZ Alkmaar - 23 milioni di euro); Samuel Chukwueze (a, Villarreal - 28 milioni di euro); Christian Pulisic (a, Chelsea - 22 milioni di euro); Luka Romero (a, svincolato), Lorenzo Colombo (a, Lecce - fine prestito), Marko Lazetić (a, Altach - fine prestito), Noah Okafor (a, RB Salisburgo - 15 milioni di euro); Marco Pellegrino (d, Platense - 3,5 milioni di euro).

CESSIONI: Andreas Jungdal (p, Cremonese - costo zero); Ciprian Tătărușanu (p, svincolato); Andrea Bozzolan (d, Perugia - prestito); Leonardo D'Alessio (d, Pro Sesto - prestito); Sergiño Dest (d, Barcellona - fine prestito); Matteo Gabbia (d, Villarreal - prestito); Tiémoué Bakayoko (c, Chelsea - fine prestito); Marco Brescianini (c, Frosinone - ?); Antonio Gala (c, Sestri Levante - prestito); Sandro Tonali (c, Newcastle - 70 milioni di euro); Aster Vranckx (c, Wolfsburg - fine prestito); Charles De Ketelaere (a, Atalanta - prestito); Brahim Díaz (a, Real Madrid - fine prestito); Youns El Hilali (a, SC Cambuur - ?); Daniel Maldini (a, Empoli - prestito); Junior Messias (a, Genoa - prestito); Zlatan Ibrahimović (a, ritirato), Marco Nasti (a, Bari - prestito), Ante Rebić (a, Beşiktaş - 500mila euro).

TRATTATIVE: Riccardo Calafiori (d, Basilea - 10 milioni di euro); Iván Fresneda (d, Real Valladolid - 15 milioni di euro); Kōnstantinos Koulierakīs (d, PAOK Salonicco - 10 milioni di euro); Nicolás Domínguez (c, Bologna - 15 milioni di euro); Lucas Gourna-Douath (c, RB Salisburgo - 15 milioni di euro); Sardar Azmoun (a, Bayer Leverkusen - 20 milioni di euro); Folarin Balogun (a, Arsenal - 40 milioni di euro); Moise Kean (a, Juventus - prestito); Romelu Lukaku (a, Chelsea - 40 milioni di euro); Álvaro Morata (a, Atlético Madrid - 25 milioni di euro); Mehdi Taremi (a, Porto - 30 milioni di euro).

Qui troverete tutte le news su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada in tempo reale!