Calciomercato Milan – Vice-Giroud: i nomi per l’attaccante

Calciomercato Milan, continua la ricerca del vice-Giroud

Solo con l'arrivo di un'altra punta, si legge, ci sarebbe la partenza in prestito di Lorenzo Colombo, che rinnoverà il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028 a prescindere. I nomi circolati negli ultimi dieci giorni sono sempre quelli di Armando Broja del Chelsea e di Hugo Ekitike del Psg. Il primo si sarebbe raffreddato, coi blues che avrebbero negato il prestito. Sul secondo si lavorerebbe per un prestito con diritto di riscatto. In uscita ci sono poi sempre il giovane Lazetic e Origi. Per il belga, si legge, non si sarebbe ancora nessuna offerta. Un peso da 5,2 milioni lordi all'anno.