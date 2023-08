Calciomercato Milan – Ekitike opzione valida, ma occhio al West Ham

Calciomercato Milan, occhio alla Premier per Ekitike

Il Milan, si legge, sarebbe ancora alla ricerca di un altro tassello in attacco e il nome di Hugo Ekitike risulterebbe essere ancora valido, ma il Psg sta trattando con il West Ham per il suo prestito. Operazione difficile, ma è un profilo che a casa Milan ritengono valido per rinforzare l’organico. Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato estivo e i rossoneri dovranno cercare di chiudere la nuova punta. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, le ultime novità su un possibile obiettivo