Calciomercato Milan – Cessioni difficili: mancano offerte concrete

Calciomercato Milan, cessioni ancora difficili

Il primo compito della dirigenza milanista, si legge, in queste ore è di sfoltire la rosa. Sono molti i nomi in uscita: Origi, Saelemaekers, Ballo-Tourè, Caldara e Lazetic, questi non sono neanche stati convocati per la prima contro il Bologna. La missione, continua il quotidiano, non è facile perché al di là di qualche sondaggio, stentano ad arrivare offerte concrete. Origi piacerebbe allo Sheffield United in Premier: le due squadre sarebbero al lavoro, ma senza un accordo. Per Ballo-Tourè ci sarebbe ancora l’ipotesi Werder Brema, ma l’operazione nei giorni scorsi sarebbe rallentata. Per Saelemaekers si sarebbe mosso il Betis Siviglia e qualche formazione turca. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, torna di moda Taremi? Le ultime dal Belgio