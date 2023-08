Calciomercato Milan – Dal Belgio: “Taremi ha l’accordo coi rossoneri, ma…”

"Informazioni su Taremi: la situazione non è mai cambiata nella mente del giocatore. L'attaccante iraniano ha già da settimane un accordo per un contratto quadriennale con il Milan, è aperto al trasferimento e vuole unirsi ai rossoneri". Il problema resta col Porto col quale ci sarebbe una trattativa, ma: "I portoghesi non vogliono abbassare la richiesta da 30 milioni. La situazione potrebbe evolversi fino all'ultimo". LEGGI ANCHE: Le parole di Malick Thiaw, difensore del Milan, alla Bild