Calciomercato Milan – Schira: “Per Krunic nuova offerta del Fenerbahçe”

"Il Fenerbahçe presenterà oggi una nuova offerta al Milan per Rade Krunic". L'ultima offerta era stata di 5 milioni più due di bonus, respinta dai rossoneri. Il Milan chiede infatti: "12 milioni per il centrocampista, che ha un ruolo importante nei piani di Pioli. Per Krunic pronto un contratto fino al 2027 ( € 3,5M/anno)".