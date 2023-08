Calciomercato – Tentativo della Sampdoria per Kjaer: no secco del Milan

La Sampdoria avrebbe fatto un tentativo per il difensore Simon Kjaer, ma il Milan avrebbe risposto in maniera negativa

Secondo quanto riferito da 'Il Secolo XIX' ci sarebbe stato un contatto telefonico tra la Sampdoria e il Milan, proprio per l'interesse dei blucerchiati per Simon Kjaer. Da parte del Diavolo, però, ci sarebbe stato un no secco. Inoltre la volontà del danese sarebbe quella di rimanere in rossonero, nonostante due club interessati a lui.