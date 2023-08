Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Taremi spinge per vestire rossonero”

Dalla Francia giungono voci secondo cui Mehdi Taremi starebbe spingendo per diventare un nuovo giocatore del Milan

Acquisito Marco Pellegrino, profilo preferito come difensore centrale, il Milan ora può concentrare tutte le proprie energie per arrivare all'attaccante che possa fare reparto con Olivier Giroud. I nomi accostati al Diavolo sono stati parecchi, ma è proprio delle ultime ore la notizia di un interesse ancora vivo per Mehdi Taremi.