Calciomercato Milan – La richiesta del Diavolo per Saelemaekers | News

Alexis Saelemaekers continua ad essere in uscita dal Mila. Ecco quale sarebbe la richiesta del club rossonero per lasciarlo partire

Secondo quanto riferito nella giornata odierna da 'Sport Mediaset', sarebbe confermato il forte interesse del club spagnolo per Alexis Saelemaekers. Il Milan, intanto, per lasciarlo partire vorrebbe tra i 7 e i 10 milioni di euro. Avvisato, quindi, il Betis Siviglia, che ancora deve formulare la prima offerta, ma ora sa quanto dovrà sborsare.