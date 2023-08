Calciomercato Milan – Origi vuole lasciare il Diavolo: le ultime

Divock Origi vorrebbe lasciare il Milan dopo aver puntato i piedi per rimanere. Ecco le ultime news sull'attaccante belga

Nella prima fase di questa sessione estiva di calciomercato, nonostante il tecnico del Milan Stefano Pioli lo avesse relegato ai margini del progetto, Divock Origi aveva puntato i piedi per rimanere. L'attaccante belga, infatti, avrebbe voluto giocarsi le proprie carte dopo una sola stagione non all'altezza.

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Sacha Tavolieri, attraverso il proprio profilo 'Twitter', ora sarebbe lo stesso Divock Origi a voler lasciare il Milan. Il belga sarebbe finito nel mirino di alcuni club in Serie A, Premier League, Saudi Pro League e Ligue 1. E il Diavolo sarebbe anche disposto a farlo partire tanto in prestito quanto a titolo definitivo. Una decisione definitiva potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana. LEGGI ANCHE: Milan, offerta al rialzo del Fenerbahce per Krunic >>>