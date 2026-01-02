Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors | LIVE

Calciomercato, è iniziata ufficialmente venerdì 2 gennaio 2026 la sessione invernale di mercato, che durerà fino al prossimo 3 febbraio: il Milan, che è guidato in panchina da Massimiliano Allegri, vuole essere protagonista cercando i giusti tasselli per puntellare la rosa con il lavoro di Igli Tare e della dirigenza rossonera. Il Diavolo cerca di tornare tra le prime quattro in Serie A e i colpi di mercato invernali potrebbero essere determinanti.
Ricordiamo la scorsa stagione in cui il Diavolo rivoluzionò la rosa: Kyle Walker (arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal Manchester City) Santiago Giménez (preso a titolo definitivo per 35 milioni di euro, bonus inclusi, dal Feyenoord). Nelle ultime ore di mercato via Bennacer, Okafor e Zeroli (prestiti a Marsiglia, Napoli e Monza), con l'arrivo di Joao Felix, Riccardo Sottil e Warren Bondo!
Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo.
Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Samuele Ricci, il Milan continua ricerca di nuovi gioielli da regalare ad Allegri: ecco che spunta Pubill
Il Como continua a muoversi con grande determinazione sul mercato per rinforzare la propria difesa: contatti con il Milan per Thiaw
La Turchia chiama! Dopo aver convinto Tammy Abraham, un club turco punta con forza Noah Okafor, giocatore del Milan
Samuele Ricci, nuovo acquisto del Milan, ha ottenuto l'idoneità sportiva con i rossoneri presso il Centro Ambrosiano di Milano. Il video
Calciomercato Milan, secondo SportMediaset, il Diavolo continuerebbe a lavorare anche su Javi Guerra. Per Adli spunta una squadra
Calciomercato Milan, i rossoneri continuano con i lavori: in difesa primo obiettivo è Leoni. Concorrenza. Ecco la prima alternativa
Marco Sportiello, scrive 'Tuttosport', potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. In rossonero Gollini? il punto
Samuele Ricci, nuovo acquisto del Milan, ha terminato da poco le visite mediche presso la clinica 'La Madonnina' di Milano. Il video
Le ultime notizie sul calciomercato del Milan finora pubblicate nella mattina di oggi, giovedì 03 luglio 2025: la sessione si infiamma
Calciomercato Milan, Vlahovic resta un obiettivo dei rossoneri? Si secondo il Quotidiano Sportivo: ecco le ultime novità sul serbo
Matteo Moretto, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan: in attacco proposto Embolo del Monaco. Le ultime novità su Thiaw
Luca Marchetti, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan: colpi in entrata e anche in uscita parlando anche di Liberali. Le novità
Calciomercato Milan, Tuttosport fa il punto sul centrocampo rossonero. Per Bondo pronto il muro del Diavolo. Le ultime novità
Calciomercato Milan, Giovanni Leoni potrebbe essere il primo obiettivo della difesa rossonera. Contatti intensificati col Parma: le ultime
Samuele Ricci, mediano italiano del 2001 che il Milan, in questo calciomercato estivo, ha prelevato dal Torino per 25 milioni di euro con i bonus, è arrivato da pochi minuti presso la clinica 'La Madonnina' di Milano, dove svolgerà le visite mediche con il club rossonero. Nel video del nostro inviato, Stefano Bressi, ecco il momento dell'arrivo di Samuele Ricci nella struttura medica convenzionata con il Diavolo
Per Ardon Jashari, secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Milan non rilancerà in questa sessione di calciomercato. Ecco le ultime novità
Calciomercato Milan, Retegui il prossimo attaccante rossonero? Il Diavolo pronto a investire. Ecco le ultime novità da La Gazzetta dello Sport
Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare anche a un colpo importante per l'attacco. Ecco i nomi nella lista del Diavolo
+++ IL TABELLONE +++
ACQUISTI: Nicals Fullkrug (a, West Ham).
CESSIONI: nessuna.
OBIETTIVI: Arizala (d), Kostic (a), Chérif (a), Rayan (a), Disasi (d), Sule (d), Gatti (d), Souza (d).
