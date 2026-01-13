calciomercato

Calciomercato Milan: acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

Calciomercato gennaio Milan 2026 LIVE
È in pieno corso il calciomercato invernale 2026: il Milan vuole essere protagonista con un paio di innesti mirati. Il LIVE con le notizie
Daniele Triolo Redattore 

Lo scorso venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con un paio di innesti mirati, tra difesa ed esterni. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri.

13:00

INTERESSE DEL GALATASARAY PER FOFANA: LA SITUAZIONE ATTUALE

Youssouf Fofana dal Milan al Galatasaray in questo calciomercato invernale? Ecco quanto ha riferito 'Sky Sport' nelle ultime ore. Il punto

12:03

MILAN, GORETZKA COLPO DI CALCIOMERCATO PER L'ESTATE? I SUOI NUMERI IN STAGIONE

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, al Milan nel prossimo calciomercato estivo? Vediamo come sta andando in Germania

10:22

FENERBAHÇE, TEDESCO: "IMPROBABILE CHE VENGA NKUNKU. SKRINIAR? NON LO LASCIO"

Domenico Tedesco, allenatore del Fenerbahçe, ha parlato del possibile approdo di Christopher Nkunku, attaccante del Milan, a İstanbul

08:00

MILAN, PUÒ ARRIVARE SUBITO UN GIOCATORE DI CARATURA INTERNAZIONALE. GRAZIE AD IBRAHIMOVIĆ

Il Milan potrebbe mettere a segno un incredibile colpo di calciomercato grazie a Zlatan Ibrahimović, attualmente Senior Advisor del club

+++ IL TABELLONE +++

ACQUISTI: Niclas Füllkrug (a, West Ham - prestito).

CESSIONI:

OBIETTIVI: Nikola Milenković (d, Nottingham Forest - 30 milioni); Kim Min-Jae (d, Bayern Monaco - prestito); Axel Disasi (d, Chelsea - prestito); Niklas Süle (d, Borussia Dortmund - 5 milioni); Lorenzo Pirola (d, Olympiacos - 20 milioni), Nathan Aké (d, Manchester City - prestito).

