Cosa serve affinché scatti l'obbligo? Manca davvero poco: Colombo deve totalizzare, in questa stagione, almeno 22 presenze da 45' e segnare almeno 5 reti, innanzitutto. Fin qui, l'attaccante ex anche di Cremonese, Spal, Lecce, Monza ed Empoli ne ha collezionate 18 tra Serie A (16) e Coppa Italia (2). Come gol segnati, ci siamo. Tra l'altro, gli ultimi tre (di cui uno al Milan) li ha fatti nelle ultime tre giornate.
Cosa manca ancora? 'Soltanto' la salvezza del Genoa a fine stagione: di fatto, un harakiri dei rossoblu nel girone di ritorno potrebbe essere l'unica variabile a far saltare il trasferimento definitivo di Colombo.
