Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, si avvicina l’obbligo di riscatto per Colombo al Genoa: ecco cosa manca

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, si avvicina l’obbligo di riscatto per Colombo al Genoa: ecco cosa manca

Milan, si avvicina l'obbligo di riscatto per Colombo al Genoa: ecco cosa manca
Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 cresciuto in rossonero e passato in prestito dal Milan al Genoa nell'ultimo calciomercato estivo, è sempre più vicino alla permanenza definitiva in maglia rossoblu. Ecco qual è la situazione ad oggi
Daniele Triolo Redattore 

Nell'ultima sessione estiva di calciomercato il Milan ha ceduto Lorenzo Colombo, centravanti classe 2002 cresciuto nel settore giovanile rossonero, al Genoa in prestito fino al termine di questa stagione. Nell'operazione, il 'Grifone' si è riservato un obbligo di riscatto condizionato al numero di presenze e dei gol del bomber di Vimercate con la maglia rossoblu.

Calciomercato Milan, per Colombo il futuro è sempre più colorato di rossoblu

—  

Qualora scattasse l'obbligo di riscatto, il Genoa rileverebbe il cartellino di Colombo a titolo definitivo versando nelle casse del Milan 10 milioni di euro: un introito che, per il club di Via Aldo Rossi, costituirebbe una netta plusvalenza, visto che, per l'appunto, il numero 29 della squadra oggi allenata da Daniele De Rossi si è formato nel Milan.

LEGGI ANCHE

Cosa serve affinché scatti l'obbligo? Manca davvero poco: Colombo deve totalizzare, in questa stagione, almeno 22 presenze da 45' e segnare almeno 5 reti, innanzitutto. Fin qui, l'attaccante ex anche di Cremonese, Spal, Lecce, Monza ed Empoli ne ha collezionate 18 tra Serie A (16) e Coppa Italia (2). Come gol segnati, ci siamo. Tra l'altro, gli ultimi tre (di cui uno al Milan) li ha fatti nelle ultime tre giornate.

LEGGI ANCHE: Milan, Fofana a rischio cessione: il vicepresidente di questa squadra è in arrivo a Milano >>>

Cosa manca ancora? 'Soltanto' la salvezza del Genoa a fine stagione: di fatto, un harakiri dei rossoblu nel girone di ritorno potrebbe essere l'unica variabile a far saltare il trasferimento definitivo di Colombo.

Leggi anche
Milan, Fofana a rischio cessione: il vicepresidente di questa squadra è in arrivo a Milano
Milan, Goretzka colpo di calciomercato per l’estate? I suoi numeri in stagione

© RIPRODUZIONE RISERVATA