Calciomercato Milan, Allegri vorrebbe Gatti in difesa. Occhio, però, anche ad un altro italiano

Nuovo difensore Milan: tra Gatti e Coppola spunta ... 'Mister X'. Cosa sta succedendo
Federico Gatti (Juventus) e Diego Coppola (Brighton) non sono gli unici nomi di difensori sul taccuino di Igli Tare, direttore sportivo del Milan, in questa fase del calciomercato invernale. Alla fine potrebbe spuntarla un ... terzo incomodo
Daniele Triolo 

Dopo aver rimpiazzato l'infortunato e operato Santiago Giménez con Niclas Füllkrug, il Milan - per questa sessione invernale di calciomercato - è alla ricerca di un difensore centrale. Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola punterebbe su Federico Gatti, classe 1998, uno dei suoi fedelissimi quando era alla Juventus.

Calciomercato Milan: per la difesa Gatti, Coppola e ...

Se, però, non dovesse arrivare Gatti (per il quale è in piedi uno scambio con Ruben Loftus-Cheek, desiderato dall'allenatore dei bianconeri, Luciano Spalletti), Allegri si accontenterebbe di un altro rinforzo. Basta che sia di qualità. Da tenere d'occhio anche Diego Coppola del Brighton.

Probabilmente, l'opinione del quotidiano torinese, il Diavolo darà un'accelerata nell'ultima settimana di calciomercato, dopo Roma-Milan dello stadio 'Olimpico' in campionato. Ovvero, quando, magari, la legge della domanda e dell’offerta partorirà qualche “Mister X”. Al Milan, ad ogni modo, servirà un 'Luka Modrić della difesa, un professore, che sappia alzare il livello del terzetto difensivo e comandare la retroguardia con autorità.

