Federico Gatti (Juventus) e Diego Coppola (Brighton) non sono gli unici nomi di difensori sul taccuino di Igli Tare, direttore sportivo del Milan, in questa fase del calciomercato invernale. Alla fine potrebbe spuntarla un ... terzo incomodo

Dopo aver rimpiazzato l'infortunato e operato Santiago Giménez con Niclas Füllkrug, il Milan - per questa sessione invernale di calciomercato - è alla ricerca di un difensore centrale. Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola punterebbe su Federico Gatti, classe 1998, uno dei suoi fedelissimi quando era alla Juventus.