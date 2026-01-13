Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, Fofana dal Milan al Galatasaray? Bianchin: “Lui non è interessato”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, Fofana dal Milan al Galatasaray? Bianchin: “Lui non è interessato”

Calciomercato, Fofana dal Milan al Galatasaray? Bianchin: 'Lui non è interessato'
Così Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha commentato con un post pubblicato sul popolare social network 'X', il possibile trasferimento di Youssouf Fofana dal Milan al Galatasaray in questa sessione invernale di calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

'Sky Sport' ha spiegato come il Galatasaray sia interessato ad acquistare Youssouf Fofana, centrocampista francese classe 1999, dal Milan in questa sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Milan, le parole di Bianchin su Fofana-Galatasaray

—  

Addirittura, per l'ex Monaco, che il Milan ha prelevato dal club del Principato nell'estate 2024 per 26 milioni di euro, sarebbe in arrivo a Milano il vicepresidente dei giallorossi di İstanbul.

LEGGI ANCHE

Potrebbe, però, rivelarsi un viaggio a vuoto. Questo almeno leggendo il commento che Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' che segue le vicende del Milan per la 'rosea', ha fatto sul popolare social network 'X' in merito alla vicenda.

"Youssouf Fofana in questo momento non è interessato a un trasferimento al Galatasaray. Il club turco si è informato più volte per lui negli scorsi mesi ma Youssouf non ha mai aperto una porta", le parole di Bianchin.

LEGGI ANCHE: Milan, Fofana a rischio cessione: il vicepresidente di questa squadra è in arrivo a Milano >>>

Fofana, nei suoi primi 18 mesi al Milan, ha collezionato 72 presenze in tutte le competizioni, segnato 2 gol in campionato (uno al Venezia l'anno passato, l'altro all'Udinese in questa stagione) e fornito 12 assist per i compagni. Vedremo se e come evolverà questo scenario di mercato.

Leggi anche
Milan, si avvicina l’obbligo di riscatto per Colombo al Genoa: ecco cosa manca
Milan, Fofana a rischio cessione: il vicepresidente di questa squadra è in arrivo a Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA