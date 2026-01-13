Potrebbe, però, rivelarsi un viaggio a vuoto. Questo almeno leggendo il commento che Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' che segue le vicende del Milan per la 'rosea', ha fatto sul popolare social network 'X' in merito alla vicenda.

"Youssouf Fofana in questo momento non è interessato a un trasferimento al Galatasaray. Il club turco si è informato più volte per lui negli scorsi mesi ma Youssouf non ha mai aperto una porta", le parole di Bianchin.