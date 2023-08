Amichevole Milan-Barcellona: la diretta della partita | LIVE NEWS

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti all'Allegiant Stadium di Las Vegas (NV - U.S.A.) dove tra poco, alle 05:00 ora italiana, assisteremo all'amichevole tra il Milan di Stefano Pioli e il Barcellona di Xavi. Si tratta della terza ed ultima partita del Diavolo nel Soccer Champions Tour 2023 negli Stati Uniti d'America. Domani il rientro in Italia. Intanto, però, restate con noi per il LIVE testuale della sfida statunitense tra rossoneri e blaugrana. Non perdetevi neanche un'azione in diretta!