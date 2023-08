Milan-Barcellona 0-1, Leao: “Capitano? Emozione che aspettavo da tanto”

Rafael Leao , attaccante rossonero, ha parlato al termine di Milan-Barcellona , amichevole disputatasi nella notte italiana all'Allegiant Stadium di Las Vegas (NV - U.S.A.) e finita 0-1 per i catalani con il gol di Ansu Fati . Le dichiarazioni di Leao sono state riportate da 'gazzetta.it'.

"Abbiamo giocato come squadra. Siamo stati compatti, purtroppo abbiamo preso un gol difficile da parere. Però in generale la squadra ha fatto bene, ci stiamo preparando bene per la stagione che arriva".