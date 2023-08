Amichevole Milan-Barcellona 0-1: un altro ko nel Soccer Champions Tour

La girandola di cambi, da una parte e dall'altra, spengono gradualmente il match. Il Diavolo non riesce quasi mai a rendersi pericoloso nel resto del secondo tempo, fino al convulso finale, acceso dal buon ingresso in campo di Luka Romero. Il risultato, però, non cambia e i rossoneri torneranno in Italia con molte cose sulle quali lavorare.