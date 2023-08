Milan-Barcellona 0-1, Pioli: “Non vogliamo avere solo Leao come opzione”

Pioli ha poi proseguito: "Dai tre davanti mi aspetto che facciano gol o li facciano fare. Siamo stati sempre pericolosi ma non sempre abbiamo sfruttato le occasioni. Abbiamo fatto fatica a togliere palla al Barcellona e nella fase difensiva abbiamo concesso qualcosa. Normale per una squadra con così tanta pericolosità. Dobbiamo perdere qualche pallone di meno, la palla va gestita meglio".

"Servire di più Rafael Leao? Chiaro che è un obiettivo mandare Rafa il più possibile in possesso, ma non vogliamo avere solo lui come opzione e lui ci deve dare la possibilità di servirlo, muovendosi con più continuità", ha spiegato Pioli che, poi, ha chiosato sulle strutture sportive che ha potuto vedere in questo viaggio negli States. "Lo stadio qui è bellissimo, anche a Los Angeles il 'SoFi Stadium' è ancora più grande. In Italia siamo indietro sulle strutture, sarebbe ora di andare avanti". Milan-Barcellona 0-1, le nostre pagelle rossonere >>>