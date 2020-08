Calciomercato Milan – Torna di moda Morelos: ecco chi è

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Alfredo Morelos, classe 1996, calciatore di proprietà dei Rangers allenati da Steven Gerrard, sarebbe tornato nel mirino del Milan. Ad un anno esatto di distanza dalla prima indiscrezione (era luglio 2019) l’attaccante viene nuovamente accostato ai rossoneri. L’indiscrezione adesso è stata lanciata da “Football Insiders”.

Gerrard, si scriveva la scorsa estate, non lo avrebbe lasciato partire per meno di 15 milioni di sterline, pari a circa 16,5 milioni di euro. Il rendimento del giocatore è stato ottimo anche nel corso di questa stagione: 29 gol, 10 assist in 47 presenze.

Ma conosciamo meglio Morelos (oltre al video in alto). Alto 177 cm, ha da poco compiuto 24 anni. Secondo i dati transfermarkt, è “ambidestro“, caratteristica molto interessante per una punta. Può giocare sia da centravanti, ma si può adattare anche in una delle due fasce. Duttilità. Vedremo se il Milan farà un tentativo per il calciatore.

