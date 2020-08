Calciomercato Milan – Ricardo Rodriguez al Torino: affare fatto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Aggiornamenti sulla situazione Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero non può più giocare in rossonero: i rapporti sono incrinati con la tifoseria, Pioli non lo considera utile al progetto e obiettivamente parlando non è un giocatore da Milan. Inoltre una cessione porterebbe un buon risparmio d’ingaggio, visto che percepisce 2,1 milioni di euro.

Il Torino di Marco Giampaolo è fortemente interessato a lui, anche perché può acquistarlo ad un prezzo bassissimo. Da giorni si cerca l’intesa tra i due club, che è arrivata proprio in questi minuti. Cessione per 3 milioni di euro più bonus. Il calciatore percepirà uno stipendio di 1,5 milioni di euro netti l’anno: contratto fino al giugno 2023.

