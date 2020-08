Calciomercato – Il “patto Milan-Rebic”: cifre e dettagli

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il futuro di Ante Rebic è ancora un’incognita. È arrivato la scorsa estate in prestito biennale, coinciso con una sorta di scambio con l’Eintracht Francoforte inserendo André Silva. Resta un’altra stagione di “prestito”, poi si dovrà discutere il da farsi.

Pare che il Milan stia insistendo per riscattare subito il calciatore, per acquistarlo a titolo definitivo dall’Eintracht. Intanto, secondo Gianluca Di Marzio, Milan e Rebic hanno stretto un “patto” per l’ingaggio in vista delle prossime stagioni.

Attualmente il croato guadagna circa 3 milioni di euro netti. Non sono noti al momento i dettagli economici dell’accordo, ma è possibile che l’ingaggio di Rebic posssa essere stato ritoccato di mezzo milione in più per il giocatore. Al momento è solo un ipotesi.

Inoltre vedremo se i rossoneri riusciranno ad acquistare l’attaccante dall’Eintracht entro questa sessione di calciomercato. Altrimenti è certo che il riscatto avverrà al termine della stagione.

