Calciomercato – Il Milan insiste per Milenkovic: ecco la strategia

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Novità su Nikola Milenkovic, da temo obiettivo del Milan per rinforzare la difesa. Si tratta di una precisa scelta di Stefano Pioli, che lo conosce bene avendolo già allenato alla Fiorentina. Secondo Gianluca Di Marzio, il Milan continua a insistere per il giovane difensore.

Continuano i contatti tra il Milan e l’agente del calciatore. In via Aldo Rossi hanno le idee chiare: vogliono Milenkovic, ma inserendo nella trattativa Lucas Paquetà, che in viola potrebbe trovare l’ambiente giusto e giocare con continuità.

Tuttavia la Fiorentina non pare abbia dato aperture in merito e chiede sempre 40 milioni di euro. Cifra altissima. Nikola un contratto fino al giugno 2022 con la Fiorentina, e non ha intenzione di rinnovare. Quindi il prezzo di mercato è destinato presto a scendere.

Ma conosciamo meglio Milenkovic. Si tratta di un difensore centrale classe 1997, autore di una buona stagione: 41 presenze e 5 gol segnati, bottino niente male per un centrale. 195 cm d’altezza, 22 anni ed un valore che supera già i 20 milioni di euro (almeno secondo i dati di Transfermarkt).

Il serbo Milenkovic è alla terza stagione in Serie A, arrivato nell’estate 2017 dal Partizan. In totale ha collezionato 84 presenze in viola, segnando 8 gol (di cui 5 soltanto in questa attule stagione in corso). Insomma, un’esperienza non di poco conto per un calciatore che ha appena 22 anni (ne compirà 23 ad ottobre).

