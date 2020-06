Calciomercato Milan – Kouassi, anche il Rennes sul difensore: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Tanguy Kouassi ha deciso: il suo futuro non sarà più al Pag. Il difensore non rinnoverà il contratto in scadenza con i transalpini e cerca una nuova avventura. Sul classe 2002 è forte l’interesse del Milan, che lo osserva da tempo e sta pensando di portarlo in Italia. Attenzione però alla concorrenza. perché Kouassi, nonostante la sua giovanissima età, ha già fatto vedere cose importanti. Secondo quanto riferisce ‘Foot Mercato’, il Rennes starebbe pensando di fare un tentativo per farlo rimanere in Francia. Occhio Diavolo, Kouassi ha molti estimatori.

