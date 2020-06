Sconcerti: “Leao è come un birillo, ha un equilibrio precario”

ULTIME NEWS – Mario Sconcerti, intervenuto al Corriere della Sera, ha detto la sua su Juventus-Milan e in particolare sulla prestazione di Rafael Leao.

Ecco le parole di Sconcerti: “Il Milan si conosceva, era senza attaccanti, ne ha uno vero in tutta la rosa. Leao è un birillo, ha un equilibrio precario, o scompare o fa il fenomeno, il più delle volte scompare. Dopo un quarto d’ora il Milan ha perso anche Ante Rebic per un’entrata spettacolare e ingenua. Ha resistito male per un tempo, poi ha giocato quasi alla pari”.

Nel frattempo, arrivano news importanti per quel che riguarda Giacomo Bonaventura e il suo futuro da calciatore in Serie A. Per saperne di più al riguardo, continua a leggere >>