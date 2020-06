Calciomercato Milan – Bonaventura vuole il Torino: ecco le cifre

MERCATO MILAN – Come riporta Tuttosport questa mattina, Giacomo Bonaventura e il Torino starebbero trattando l’accordo per la prossima stagione. Ad oggi Mino Raiola avrebbe chiesto per il suo assistito un contratto triennale che significherebbe l’ultima importante firma che il centrocampista metterebbe nero su bianco della sua carriera visti i 31 anni. Il Toro, nella figura del Ds Vagnati, avrebbe avanzato un’offerta biennale di 3,5 milioni totali più bonus legati al raggiungimento dell’Europa (oggi ne percepisce 2 a stagione coi rossoneri). Si tratta, ma la notizia più importante scritta dal quotidiano piemontese è che il centrocampista vuole il Toro per buona pace di Roma e Atalanta.

