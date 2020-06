Calciomercato Milan – Kalulu operazione di Maldini o Rangnick? La verità

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan pensa già alla prossima stagione. I rossoneri hanno infatti chiuso l’acquisto di Pierre Kalulu, terzino destro classe 2000 del Lione. Un giocatore di prospettiva, ma anche molto valido per il presente, che cercherà di cambiare il trend della fascia destra del Diavolo, attualmente in mano ai sottotono Andrea Conti e Davide Calabria. La domanda è: l’operazione è stata condotta da Paolo Maldini o in segreto da Ralf Rangnick? Questa la riposta dell’esperto di mercato Fabrizio Romano su ‘Calciomercato.com’:

Fabrizio, ma l’ormai prossimo acquisto di Kalulu, portato da Maldini, stravolge tutto ? Cioè resta lui e Rangnick salta?

“No: Maldini ci lavorava da mesi e ha chiuso questa operazione, non ci sono stravolgimenti“.

