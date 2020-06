Calciomercato – “Szoboszlai per settembre, attenzione al Milan”

CALCIOMERCATO MILAN– Dominik Szoboszlai è un obiettivo del Milan per il centrocampo. Il suo nome è da settimane tra i profili accostati ai rossoneri. Il cartellino è di proprietà del Red Bull Salisburgo, con cui ha un contratto fino al giugno 2022.

Ma non c’è solo il Milan sulle sue tracce. Da giorni si parla di un forte inserimento del Napoli. A tal proposito, ai microfoni di calciomercato.com, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha risposto ad una domanda su Szoboszlai: “Piace molto al Napoli e non solo, occhio al Milan. È un’operazione più per settembre che da fare subito”.

Il centrocampista classe 2000 è nel mirino di moltissimi club europei, dunque non è da escludere che ci possa essere un’asta. Anzi, è molto probabile. Secondo le ultime indiscrezioni, la base d’asta è di almeno 20 milioni di euro. Almeno così emerge dalle varie indiscrezioni. Una cifra minima di partenza, che potrebbe anche raddoppiare se ci fossero tanti club concretamente interessati.

