Zazzaroni: “Decide Furlani, uomo di Elliott. Milan a due teste. Su Allegri …”

"Allegri non è mai stato cercato dal Milan in queste settimana, ma è una supposizione corretta". Così Ivan Zazzaroni , giornalista, ha parlato della ricerca del direttore sportivo del Milan, parlando anche di Allegri . Le sue parole a 'Pressing' programma di 'Mediaset': "Conoscendo il Milan, visto che Allegri è molto popolare, probabilmente Furlani potrebbe andare verso di lui".

Zazzaroni: "Milan a due teste. Non va da nessuna parte. Allegri, supposizione corretta, ma..."

Poi Zazzaroni continua con la sua analisi, parlando di Furlani e Cardinale: "Mi meraviglio di una cosa: se Furlani deve ancora parlare con i vari direttori sportivi, cosa fa gli presenta già il nuovo allenatore? Tare e Paratici li hanno sempre scelti, mi sembrerebbe strano, curioso, ma molto da Milan. Per quale motivo Cardinale e Ibrahimovic hanno incontrato i DS se non contano nulla e decide l'altro, uomo di Elliott. Se il Milan continua così, con due teste, non va da nessuna parte".