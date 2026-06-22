Il centrocampista Sandro Tonali è finito nel mirino del Tottenham: l'operazione di mercato potrebbe generare un incasso anche per il Milan
L’ex centrocampista del Milan Sandro Tonali torna a infiammare il mercato internazionale. Secondo quanto riferito a ‘Sky Sport’ dal giornalista Gianluca Di Marzio, il Tottenham avrebbe presentato un'offerta ufficiale da circa 85 milioni di euro per strappare il giocatore al Newcastle e portarlo nel nord di Londra. I ‘Magpies’, per il momento, non hanno ceduto: la richiesta per liberare il giocatore si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Le due società inglesi continuano a trattare, ma il Milan segue la vicenda con l’auspicio di poter beneficiare economicamente dell’operazione
I numeri di Tonali al MilanA San Siro, Tonali ci ha messo pochissimo a entrare nel cuore dei tifosi, complice una forte e dichiarata fede rossonera abbinata alla grinta mostrata in campo. In tre stagioni con il Milan, il giocatore ha collezionato 130 presenze, condite da 7 gol e 13 assist, vincendo da protagonista lo Scudetto del 2022. Poi, nell'estate del 2023, la separazione con il trasferimento a titolo definitivo al Newcastle a fronte di un'offerta da 60 milioni di euro. Una cessione record, a cui il Diavolo ha deciso di non rinunciare per generare un'ingente plusvalenza.
La stima di De Zerbi per TonaliCome rivelato in una recente intervista ai microfoni del podcast condotto da Alessandro Cattelan 'SUPERNOVA', De Zerbi aveva già provato ad ingaggiare Tonali ai tempi del Sassuolo. Il tecnico italiano, infatti, provò ad approfittare del primo anno complicato al Milan per convincere l'allora direttore sportivo dei neroverdi Giovanni Carnevali a portarlo in Emilia. Tuttavia, la fede rossonera del giocatore ha prevalso. Il centrocampista ha accettato di ridursi lo stipendio pur di restare nella sua squadra del cuore: un sacrificio risultato decisivo per la sua permanenza a Milano. Entrambi bresciani, ora De Zerbi e Tonali potrebbero ritrovarsi a Londra.
Tonali verso il Tottenham, la verità sulla clausola del MilanMolti tifosi si chiedono se il Milan conservi una percentuale sulla futura rivendita del centrocampista. Come rivelato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, nell'accordo di cessione non è presente alcuna clausola di questo tipo. Nonostante ciò, il club di via Aldo Rossi incasserà comunque una somma di denaro dall'affare. In caso di trasferimento al Tottenham di Tonali, i rossoneri riceverebbero circa un milione di euro. La cifra spetta al Milan a titolo di contributo di solidarietà per lo sviluppo del calciatore e verrà corrisposta indipendentemente dalla base fissa finale dell'accordo tra i due club di Premier League.
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