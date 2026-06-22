L’ex centrocampista del Milan Sandro Tonali torna a infiammare il mercato internazionale. Secondo quanto riferito a ‘Sky Sport’ dal giornalista Gianluca Di Marzio, il Tottenham avrebbe presentato un'offerta ufficiale da circa 85 milioni di euro per strappare il giocatore al Newcastle e portarlo nel nord di Londra. I ‘Magpies’, per il momento, non hanno ceduto: la richiesta per liberare il giocatore si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Le due società inglesi continuano a trattare, ma il Milan segue la vicenda con l’auspicio di poter beneficiare economicamente dell’operazione

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