Le insistenti chiamate del Chelsea per Manu Koné hanno messo in allerta la Roma. Se il classe 2001 francese dovesse davvero lasciare la capitale, il club giallorosso tornerebbe sul mercato per regalare a Gian Piero Gasperini un rinforzo al centrocampo. Tra i nomi sulla lista del direttore sportivo Tony D'Amico ci sono Youssouf Fofana, in uscita dal Milan, e un 'pallino' dei rossoneri.

Koné-Chelsea, trattativa avanzata

Nell'ultimo giorno di mercato, lapotrebbe mettere a segno un'importante uscita che le permetterebbe di rientrare, in parte, dagli importanti investimenti effettuati nel corso dell'estate. Secondo Gianlucaci sarebbero stati dei contatti con ilper. I 'Blues' sono pronti a mettere sul piattoper aggiudicarsi le prestazioni del centrocampista francese, scrive l'esperto di mercato.

Attenzione, però, al fattore Gasperini: come aggiunto dal giornalista di 'Sky Sport' sul proprio account X, il tecnico giallorosso starebbe facendo di tutto per far saltare la trattativa e trattenere il classe 2001. A frenare le voci di una trattativa avanzata è anche Fabrizio Romano, che spiega come in casa Roma filtri tranquillità intorno al futuro di Koné.

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