Youssouf Fofana o un obiettivo di mercato del Milan per rimediare al possibile addio di Manu Koné: il piano della Roma di Gasperini per il centrocampo
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Le insistenti chiamate del Chelsea per Manu Koné hanno messo in allerta la Roma. Se il classe 2001 francese dovesse davvero lasciare la capitale, il club giallorosso tornerebbe sul mercato per regalare a Gian Piero Gasperini un rinforzo al centrocampo. Tra i nomi sulla lista del direttore sportivo Tony D'Amico ci sono Youssouf Fofana, in uscita dal Milan, e un 'pallino' dei rossoneri.
Koné-Chelsea, trattativa avanzataNell'ultimo giorno di mercato, la Roma potrebbe mettere a segno un'importante uscita che le permetterebbe di rientrare, in parte, dagli importanti investimenti effettuati nel corso dell'estate. Secondo Gianluca Di Marzio, ci sarebbero stati dei contatti con il Chelsea per Koné. I 'Blues' sono pronti a mettere sul piatto oltre 60 milioni di euro per aggiudicarsi le prestazioni del centrocampista francese, scrive l'esperto di mercato.
Attenzione, però, al fattore Gasperini: come aggiunto dal giornalista di 'Sky Sport' sul proprio account X, il tecnico giallorosso starebbe facendo di tutto per far saltare la trattativa e trattenere il classe 2001. A frenare le voci di una trattativa avanzata è anche Fabrizio Romano, che spiega come in casa Roma filtri tranquillità intorno al futuro di Koné.
Calciomercato Roma, mirino su Fofana del MilanPer tutelarsi, la Roma sta pensando ad un centrocampista in uscita dal Milan. Stando a quanto riportato da Di Marzio, la società giallorossa avrebbe messi nel mirino il rossonero Youssouf Fofana. Il classe 1999 sembrava pronto a trasferirsi al Lione, ma la trattativa ha subito una brusca frenata nelle ultime ore: situazione di cui D'Amico è a conoscenza e che potrebbe sfruttare a proprio favore. Il club rossonero è disposto a cedere l'ex Monaco anche in prestito, a patto che nell'accordo venga inserito almeno un obbligo di riscatto condizionato. Resta vivo anche l'interesse dell'Hull City.
Non solo Fofana, la Roma monitora anche HøjbjergOltre al mediano francese, la Roma sta sondando il terreno anche per un giocatore che è stato a lungo nei radar rossoneri: Pierre-Emile Højbjerg. Con il Milan che sembra ormai aver mollato la presa, il centrocampista danese potrebbe lasciare l'Olympique Marsiglia qualora i giallorossi dovessero affondare il colpo. Un innesto che garantirebbe maggiore esperienza di Fofana, ma anche una minore conoscenza del campionato italiano. Una decisione definitiva da parte della Roma è attesa entro le ore 20:00, quando chiuderanno definitivamente le porte del calciomercato.
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