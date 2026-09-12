Da esubero a intoccabile nel nuovo modulo rossonero: i dettagli della trattativa a sorpresa per blindare la stella del momento fino al 2031

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Leão sull'addio al Milan: "Ho capito cosa dovevo fare". Poi parla di Amorim | Video (screen Gazzetta.it)

Leão sull'addio al Milan: "Ho capito cosa dovevo fare". Poi parla di Amorim | Video

Il Milan continua il suo lavoro alla ricerca della miglior versione della squadra di Ruben Amorim: chi ha iniziato alla grande in questa stagione è Samuel Chukwueze autore di due assist nelle prime tre partite. Nel ruolo di esterno destro di centrocampo nel 3-4-2-1 rossonero, l'ex Fulham sta brillando nonostante i dubbi iniziali sulla fase difensiva. Chukwueze è stato in grado di mettere in difficoltà soprattutto Torino e Juventus con le sue giocate, mentre è stato più limitato contro il Venezia. Non è un caso che si inizi a parlare di un possibile rinnovo con il Milan: come riportato da Tuttosport nelle prossime settimane sono previsti i primi contatti tra i suoi rappresentanti e la dirigenza milanista per parlare di un nuovo contratto. Chukwueze andrà in scadenza a giugno 2028, ma si vorrebbe trovare un altro accordo fino al 2031. La sensazione in casa milanista è che Amorim abbia avuto l’intuizione giusta e possa trasformare ora Chukwueze in una sorta di nuovo Cuadrado.

Milan, Chukwueze fondamentale per Amorim: si lavora alla mossa a sorpresa per il suo futuro

Ecco i numeri stagionali di Chukwueze dal sito Sofascore:

  • Presenze: 3.
  • Titolare: 2.
  • Minuti totali giocati: 209.
  • Gol: 0.
  • Gol attesi (xG): 0.19.
  • Tiri totali per partita: 1.0.
  • Assist: 2.
  • Assist attesi (xA): 0.68.
  • Tocchi a partita: 46.3.
  • Grandi occasioni create: 3.
  • Passaggi chiave: 2.7.
  • Palle recuperate a partita: 3.3.
  • Dribblato dagli avversari a partita: 0.7.
  • Dribbling riusciti: 0.7 (50%).
  • Duelli totali vinti: 3.0 (64%).

L'impatto tattico di Chukwueze nel gioco di Ruben Amorim

Un inizio stagionale davvero ottimo quello di Chukwueze che da esubero della scorsa stagione è diventato un pezzo cruciale nel puzzle tattico di Ruben Amorim. Con Moreira crea una coppia di esterni capace di saltare l'uomo e di creare pericoli sulla fascia destra rossonera. Sappiamo che uno dei dogmi di Amorim sia quello di creare uno contro uno per gli esterni, dando la possibilità di creare pericoli o tentando il tiro o trovando l'assist per i compagni. Così è successo con Chukwueze con Cisse contro la Juventus e con il passaggio per la rete di Rabiot contro il Torino. Sarebbe un segnale di ulteriore fiducia per l'esterno un possibile rinnovo: ricordiamo che al momento Chukwueze guadagna circa 4 milioni di euro a stagione.

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