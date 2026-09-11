Tre partite non bastano per giudicare una stagione, ma, per ora, Ruben Amorim ha portato al Milan 7 punti su 9 disponibili. Un bel cambio di passo rispetto alle ultime due stagioni, possibile grazie alle vittorie ottenute contro Torino e Venezia e alla vittoria dell’Allianz Stadium contro la Juventus.

I precedenti dell'era Pioli

Milan, il confronto tra Amorim e Fonseca

Negli ultimi sei anni, soltanto nelilaveva ottenuto almeno 7 punti nelle prime 3 uscite, quando in panchina sedeva ancoraIn quell’annata, i rossoneri iniziano con il 4-2 rifilato all'Udinese, l'1-1 a Bergamo e il 2-0 contro il Bologna. Nel 2020-2021, nel 2021-2022 dell'ultimo Scudetto e nel 2023-2024, invece, i rossoneri partono addirittura aMa passiamo ai campionati più recenti: nel 2024-2025, conin panchina, i rossoneri mettono insieme appenadopo i pareggi con Torino e Lazio e la Sconfitta a Parma. Nella stagione 2025/2026, sotto la guida dii punti collezionati dalsono: sconfitta con la Cremonese all'esordio e vittorie contro Lecce e Bologna.