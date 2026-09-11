I numeri del Milan di Ruben Amorim nelle prime tre uscite di Serie A: il bilancio e il paragone statistico con le precedenti gestioni
Tre partite non bastano per giudicare una stagione, ma, per ora, Ruben Amorim ha portato al Milan 7 punti su 9 disponibili. Un bel cambio di passo rispetto alle ultime due stagioni, possibile grazie alle vittorie ottenute contro Torino e Venezia e alla vittoria dell’Allianz Stadium contro la Juventus.
I precedenti dell'era PioliNegli ultimi sei anni, soltanto nel 2022-2023 il Milan aveva ottenuto almeno 7 punti nelle prime 3 uscite, quando in panchina sedeva ancora Stefano Pioli. In quell’annata, i rossoneri iniziano con il 4-2 rifilato all'Udinese, l'1-1 a Bergamo e il 2-0 contro il Bologna. Nel 2020-2021, nel 2021-2022 dell'ultimo Scudetto e nel 2023-2024, invece, i rossoneri partono addirittura a punteggio pieno.
Milan, il confronto tra Amorim e FonsecaMa passiamo ai campionati più recenti: nel 2024-2025, con Paulo Fonseca in panchina, i rossoneri mettono insieme appena due punti nelle prime tre giornate dopo i pareggi con Torino e Lazio e la Sconfitta a Parma. Nella stagione 2025/2026, sotto la guida di Massimiliano Allegri, i punti collezionati dal Milan sono 6: sconfitta con la Cremonese all'esordio e vittorie contro Lecce e Bologna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Editoriali e Analisi
Milan, tre indizi chiari dalla conferenza stampa di Amorim: spalle larghe e idee non negoziabili
Probabili formazioni
Lazio-Milan, le probabili formazioni: ancora due dubbi da sciogliere per Amorim
Conferenze stampa
Lazio-Milan, Amorim punge: "Non vedevate l'ora di criticarmi. Pulisic giocherà" | Rivivi il Live
Ultime Notizie
Golden Boy 2026, c'è anche Cisse del Milan tra i candidati: le regole del 'torneo' e come votarlo
Interviste
Conceição punge il Milan: "Una coppa l’ho portata a casa io, in sei mesi. Auguro ad Amorim ..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti