Calciomercato Milan, dietro le quinte: Stefano Trinchera, responsabile dell'area tecnica del club salentino, spiega perché Tiago Gabriel è rimasto al Lecce
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Il nome accostato con più forza al Milan nell'ultima giornata di calciomercato è stato quello di Tiago Gabriel, centrale classe 2004 di proprietà del Lecce. L'offerta da 20 milioni euro dei rossoneri, però, è stata respinta dalla società salentina, ferma su una richiesta di 30 milioni. A fare chiarezza sulla trattativa ci ha pensato Stefano Trichera, responsabile dell'area tecnica del club giallorosso.
Niente Milan per Tiago Gabriel, le parole del dirigente del LecceIntervenuto in conferenza stampa al termine della sessione estiva di trasferimenti, il Dirigente del Lecce si è espresso così sul caso Tiago Gabriel:
"Tiago Gabriel era un profilo che ci interessava parecchio e ha attirato parecchi sguardi. Alla fine, però, non si sono formate le condizioni giuste per chiudere un affare che fosse davvero vantaggioso per il Lecce. La nostra è una società solida: non abbiamo alcuna fretta né il bisogno di svendere i nostri pezzi pregiati".
Parole che confermano come qualche trattativa ci sia stata, ma senza mai portare ad un accordo soddisfacente per la cessione del difensore portoghese.
I contatti con Mendes per il rinnovoTrinchera ha anche spiegato che il Lecce è già al lavoro per rinnovare il contratto di Tiago Gabriel, attualmente in scadenza nel 2027.
"Ci ho parlato io stesso, e subito dopo ho sentito anche Jorge Mendes. C'è stata massima apertura da parte di tutti. Ci eravamo già detti che, se fosse rimasto con noi, ci saremmo messi subito attorno a un tavolo per affrontare il discorso rinnovo una volta finito il mercato".
Il Milan reintegra Tomori per tutelarsiPer rimediare al mancato acquisto di un difensore centrale, il Milan ha deciso di reintegrare in Fikayo Tomori. L'inglese era stato inizialmente escluso dal progetto tecnico di Ruben Amorim, ma tornerà ad allenarsi in gruppo e sarà regolarmente a disposizione per i prossimi impegni. Una soluzione per tamponare momentaneamente il problema, anche in vista di un contratto in scadenza nel 2027 e nessuna trattativa in corso per il rinnovo.
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