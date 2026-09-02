Il nome accostato con più forza al Milan nell'ultima giornata di calciomercato è stato quello di Tiago Gabriel, centrale classe 2004 di proprietà del Lecce. L'offerta da 20 milioni euro dei rossoneri, però, è stata respinta dalla società salentina, ferma su una richiesta di 30 milioni. A fare chiarezza sulla trattativa ci ha pensato Stefano Trichera, responsabile dell'area tecnica del club giallorosso.

Niente Milan per Tiago Gabriel, le parole del dirigente del Lecce

"Tiago Gabriel era un profilo che ci interessava parecchio e ha attirato parecchi sguardi. Alla fine, però, non si sono formate le condizioni giuste per chiudere un affare che fosse davvero vantaggioso per il Lecce. La nostra è una società solida: non abbiamo alcuna fretta né il bisogno di svendere i nostri pezzi pregiati".

Intervenuto inal termine della sessione estiva di trasferimenti, il Dirigente del Lecce si è espresso così sul caso

Parole che confermano come qualche trattativa ci sia stata, ma senza mai portare ad un accordo soddisfacente per la cessione del difensore portoghese.

I contatti con Mendes per il rinnovo

"Ci ho parlato io stesso, e subito dopo ho sentito anche Jorge Mendes. C'è stata massima apertura da parte di tutti. Ci eravamo già detti che, se fosse rimasto con noi, ci saremmo messi subito attorno a un tavolo per affrontare il discorso rinnovo una volta finito il mercato".

Il Milan reintegra Tomori per tutelarsi

ha anche spiegato che ilè già al lavoro per rinnovare il contratto diattualmente in scadenza nel 2027.Per rimediare al mancato acquisto di un difensore centrale, ilha deciso diL'inglese era stato inizialmente escluso dal progetto tecnico dima tornerà ad allenarsi in gruppo e sarà regolarmente a disposizione per i prossimi impegni. Una soluzione per tamponare momentaneamente il problema, anche in vista di une nessuna trattativa in corso per il rinnovo.