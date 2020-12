Raiola: “Rinnovo di Ibrahimovic con il Milan? Può essere, ma …”

Calciomercato Milan, le parole di Raiola sul rinnovo di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mino Raiola, procuratore, tra gli altri, di Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'Tuttosport' oggi in edicola. Interpellato proprio a dire la sua opinione sull'attaccante svedese, in relazione al possibile rinnovo di contratto con il Milan a gennaio, Raiola (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI) ha spiegato: "Può essere, ma se non ci dovesse essere chiarezza già in inverno sul futuro di Zlatan, saremmo comunque tranquilli. Uno come Ibra non ha paura di nulla. Se lo segui, è uno che ti porta a casa anche dalla guerra".