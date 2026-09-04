Rabiot e Pavlović centrali per il Milan: il Diavolo ha un piano chiaro per il futuro

Oltre ai piani futuri per il mercato di gennaio, il Milan sarà al lavoro per possibili rinnovi: come scrive La Gazzetta dello Sport si lavorerà per allungare i contratti di Rabiot e Pavlović. Cardinale ha già parlato con loro e con altri calciatori. Il contratto del mediano francese è in scadenza a giugno 2028 e Ruben Amorim ha fatto capire chiaramente come lui e il club lo vogliano blindare per il presente e per il futuro.

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Il punto su Rabiot: l'impatto decisivo con Amorim

Un gol e un assist contro il Torino

contro il Torino Un grande impatto anche con il Venezia

anche con il Venezia La svolta per il Diavolo: il gol è arrivato in entrambe le partite quando il francese è entrato al posto di Loftus-Cheek.

Dopo l'addio di Massimiliano Allegri ci sono state tante voci su un possibile addio di Rabiot che invece è tornato al meglio ed è stato già decisivo. L'apporto del centrocampista finora:

Rabiot è stato impiegato per ora solo come trequartista di destra e dovrebbe partire tra i titolari contro la Juventus sempre in quel ruolo, ma potrebbe giocare anche nella linea a due di centrocampo in questa stagione.

Discorso simile per Strahinja Pavlović: muro da blindare

Discorso simile per Strahinja Pavlović: anche il difensore serbo è in scadenza a giugno 2028 e servirà blindarlo il prima possibile per evitare dei possibili assalti delle big europee.

L'ex Salisburgo gioca molto bene con la difesa a tre: è vero che non ha le qualità di Mario Gila, ma resta un elemento indispensabile per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim grazie alla sua velocità (con cui può recuperare e coprire anche in campo aperto) e alle sue capacità palla al piede in progressione. Deve assolutamente migliorare nell'impostazione dal basso, ma potrà essere un elemento cruciale anche in futuro.